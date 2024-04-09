Всем, кто регулярно использует WhatsApp, сказали, к чему готовиться

Разработчики популярного мессенджера готовят новое обновление для пользователей, которое представит им новый способ просмотра видео — "картинка в картинке". В настоящее время данная функция доступна только для видео с других сервисов, но в дальнейшем она будет расширена до видео, загруженных непосредственно через мессенджер.

Согласно экспертам, сейчас использовать эту функцию могут лишь те пользователи, которые имеют бета-версию приложения на своем iPhone. На данный момент возможно лишь просмотр видео внутри приложения, и если пользователь попытается переключиться на рабочий стол или открыть другое приложение, окно с видео автоматически закроется.

Однако разработчики работают над улучшением этой функции, чтобы пользователи могли продолжать просмотр видео, не прерывая его, и при этом использовать все функции своего смартфона. В настоящее время "картинка в картинке" для видео в WhatsApp находится в стадии разработки и доступна лишь в рамках бета-тестирования, а точной информации о дате релиза для всех пользователей пока нет.