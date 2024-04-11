Всем, кто регулярно использует приложение WhatsApp, сказали к чему стоит приготовиться

Разработчики собираются порадовать пользователей новым сюрпризом, как сообщает портал KONKURENT.RU.

Пользователям известного мессенджера рассказали о грядущих обновлениях, к которым им стоит быть готовыми. По словам экспертов из WABetaInfo, в настоящее время использовать данную функцию могут лишь пользователи, установившие бета-версию приложения на iPhone.

Одним из новшеств будет возможность просмотра видео в режиме «картинка в картинке». В настоящее время такая функция доступна только для видео с других платформ, однако в будущем планируется расширить ее возможности для видео, загруженных непосредственно через мессенджер.

Также отмечается, что в данный момент видео можно просматривать только внутри приложения. При попытке переключиться на рабочий стол или другое приложение, окно с видео автоматически закрывается. Однако в будущем планируется устранить этот недостаток, чтобы пользователи могли продолжать просмотр видео и одновременно пользоваться другими функциями своего устройства, не прерывая просмотра.

Эксперты также уточнили, что возможность «картинка в картинке» для видео в WhatsApp находится в стадии разработки и доступна только в рамках бета-тестирования. Однако на данный момент нет информации о том, когда эта новая функция станет доступна для широкой аудитории.