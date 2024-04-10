Держателям карт национальной платёжной системы «Мир» следует обратить внимание на важные даты, которые имеют значение до середины апреля.

Финансовый эксперт Валерий Попов поделился критически важной информацией о предстоящих временных ограничениях и окончании важных социальных акций, касающихся пользователей данной платёжной системы.

Валерий Попов указывает на то, что пользователей карт «Мир» ждут значимые изменения в ближайшие недели. Соглашение между системой «Мир» и Континентальной хоккейной лигой истекает, предоставляя последний шанс получить возврат 10% при покупке билетов на спортивные события. Покупки должны быть осуществлены через официальные каналы или партнёрские сервисы до окончания апреля.

Также подходит к завершению программа Сбера «Мегамаркет», которая предоставляет скидку новым покупателям. Чтобы воспользоваться скидкой в 1500 рублей, необходимо успеть активировать промокод до 19 апреля.

Представленные возможности являются уникальным шансом для владельцев карт «Мир» оптимизировать свои расходы. С учётом ограниченного времени действия данных предложений, крайне важно не пропустить возможность воспользоваться данными преимуществами в установленные сроки.

Не откладывайте в долгий ящик и примите меры сегодня, чтобы максимально использовать предложенные преимущества и получить выгоду от участия в программах национальной платежной системы «Мир».