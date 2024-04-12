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Всем гражданам, которые пользуются банковскими картами «Мир», дали срок до 19 апреля: потом будет поздно

Всем гражданам, которые пользуются банковскими картами «Мир», дали срок до 19 апреля: потом будет поздно

zhiznraiona.ru

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Владельцам карт «Мир» стоит уделить особое внимание критически важным срокам, актуальным до середины апреля 2024 года.

Эксперт в области финансов Валерий Попов обратил внимание на заключительные этапы важных маркетинговых кампаний и предложений, связанных с этой платежной системой.

Попов подчеркнул, что для держателей карт «Мир» наступает период значительных изменений. Одно из крупных событий – окончание сотрудничества между «Мир» и Континентальной хоккейной лигой, что дает последнюю возможность воспользоваться 10% возвратом при покупке билетов на матчи. Для получения бонуса необходимо совершить покупки через официальные платформы до конца апреля.

Кроме того, истекает срок действия акции Сбера «Мегамаркет», предлагающей скидку для новых покупателей. Чтобы активировать скидку в 1500 рублей, покупателям необходимо использовать промокод до 19 апреля.

Эти предложения предоставляют уникальную возможность держателям карт «Мир» сэкономить и оптимизировать свои расходы. Учитывая, что время для использования этих предложений ограничено, крайне важно воспользоваться этим шансом в установленные сроки.

Действуйте незамедлительно, чтобы извлечь максимальную пользу из текущих акций и предложений, связанных с картами национальной платежной системы «Мир».

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