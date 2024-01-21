Всем без исключения, у кого есть карта «Мир» надо сделать это до 31 января. Потом будет поздно

Владельцам карты «Мир» было сообщили о приближающемся завершении срока, который истекает после 31 января. До этого момента действуют различные социальные программы, доступные каждому обладателю такой карты. Однако, не воспользовавшись ими сейчас, в будущем это будет невозможно, сообщает пресс-служба Primpress.



Согласно сообщению экспертов, новые сроки были уведомлены национальной платежной системой всем держателям карты «Мир». До конца января у владельцев карт есть возможность воспользоваться несколькими программами, благодаря которым они получат различные бонусы на свои счета.



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Например, до конца текущего месяца владельцы карты смогут получить скидку на свои заказы на электронной платформе «Мегамаркет» от Сбербанка. При условии, что карта зарегистрирована в программе лояльности, они смогут получить скидку в размере тысячи рублей на первый заказ на сумму от трех тысяч рублей. Это можно сделать как через приложение с промокодом, так и на сайте сервиса.Также только в январе россиянам начислят кэшбэк за оплату путешествий через один из крупных сервисов организации поездок. Возврат составит восемь процентов для обычных картМири десять процентов для премиальных карт «Mir Supreme». Деньги будут возвращены на счет, с которого была произведена оплата, в течение пяти-семи рабочих дней. Однако для получения озвученных бонусов необходимо участие в программе было зафиксировано до 31 января.