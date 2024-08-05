Вселенские беды пойдут одна за другой: Володина назвала два знака, которым завтра влетит больше всех

Известный астролог Тамара Володина предупреждает: завтрашний день грозит серьезными неприятностями двум знакам Зодиака! По словам эксперта, на них обрушится шторм вселенских бед, который заставит понервничать и пересмотреть планы.

Кого же ждут испытания?

Раки (22 июня - 22 июля): Ваша чувствительность и эмоциональность сыграют с вами злую шутку. Завтра любое неосторожное слово или косой взгляд может вывести вас из себя. Возможны конфликты с близкими, недопонимание на работе и проблемы со здоровьем. Постарайтесь сохранять спокойствие и не принимайте важные решения!

Скорпионы (23 октября - 21 ноября): Вам предстоит пройти через полосу препятствий. Завтра ваша энергия и решительность будут направлены не в то русло, что приведет к ошибкам и промахам. Не исключены финансовые потери, проблемы с техникой и неприятные известия. Будьте осторожны и дважды подумайте, прежде чем что-то сделать!

Володина советует представителям этих знаков проявить бдительность, набраться терпения и не поддаваться на провокации. Помните, что любые трудности временны, и уже скоро черная полоса сменится белой!