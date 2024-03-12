Вселенная навсегда отвернется от них: Глоба назвала два знака, которых ждет настоящий ад на земле с 12 марта

Март 2024 года может принести представителям двух знаков зодиака некоторые вызовы, согласно высказыванию авторитетного астролога, писателя и общественного деятеля Павла Глобы. По его мнению, у этих знаков есть шанс столкнуться с неблагоприятными обстоятельствами, но также есть возможность привлечь поддержку от космических сил.

Для представителей знака Тельца март может стать сложным месяцем, где возможны неудачи как на работе, так и в личной жизни. По мнению Павла Глобы, человеку рожденному под знаком Тельца, можно привлечь благоприятные влияния звезд, избавляясь от негативных привычек.

Ракам могут угрожать неприятности в марте, и они могут оказаться в неприятной ситуации. Астролог указывает на то, что космос будет поддерживать Раков, если они научатся не принимать себя слишком серьезно и найдут способ посмеяться над собой.

Такие астрологические предсказания направлены на предостережение и, возможно, на поиск внутренней силы и гибкости в решении проблем, которые могут возникнуть в указанный период.