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· Артем Акчурин

Вселенная навсегда отвернется от них: Глоба назвала два знака, которых ждет настоящий ад на земле с 12 марта

Вселенная навсегда отвернется от них: Глоба назвала два знака, которых ждет настоящий ад на земле с 12 марта

Москва 24

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Март 2024 года может принести представителям двух знаков зодиака некоторые вызовы, согласно высказыванию авторитетного астролога, писателя и общественного деятеля Павла Глобы. По его мнению, у этих знаков есть шанс столкнуться с неблагоприятными обстоятельствами, но также есть возможность привлечь поддержку от космических сил.

Для представителей знака Тельца март может стать сложным месяцем, где возможны неудачи как на работе, так и в личной жизни. По мнению Павла Глобы, человеку рожденному под знаком Тельца, можно привлечь благоприятные влияния звезд, избавляясь от негативных привычек.

Ракам могут угрожать неприятности в марте, и они могут оказаться в неприятной ситуации. Астролог указывает на то, что космос будет поддерживать Раков, если они научатся не принимать себя слишком серьезно и найдут способ посмеяться над собой.

Такие астрологические предсказания направлены на предостережение и, возможно, на поиск внутренней силы и гибкости в решении проблем, которые могут возникнуть в указанный период.

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