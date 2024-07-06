Всех россиян, у которых есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с июля

Всё больше россиян, живущих в частных домах, задумываются о бурении собственных скважин, стремясь к независимости от централизованного водоснабжения. Однако важно помнить, что закон строго регламентирует использование подземных вод, и незнание нюансов может привести к серьёзным штрафам.

100 кубометров и ни капли больше

Российское законодательство разрешает владельцам частных скважин использовать воду без лицензии, но с одним важным условием: суточный объём добычи не должен превышать 100 кубометров. Кроме того, необходимо убедиться, что эксплуатация скважины не наносит ущерба общедоступным водоносным слоям.

Цена бесплатной воды

Нарушение закона может влечь за собой серьёзные последствия. Вот лишь несколько примеров:

Делиться – не значит законно: Владелец скважины, разрешивший соседям пользоваться её водой для бытовых нужд, был оштрафован на 3000 рублей за использование скважины вне личных потребностей.

Бизнес на воде – только с лицензией: Владелица кафе, использовавшая воду из скважины для обслуживания своего заведения, также была оштрафована за отсутствие лицензии. Аналогичная ситуация произошла на сельскохозяйственном предприятии, где вода из скважины шла на поение скота, что привело к штрафу в 30 тысяч рублей.

Как не попасть в ловушку?

Контролируйте объёмы: Внимательно отслеживайте количество извлекаемой воды, чтобы не превысить допустимый лимит.

Вода – для себя: Используйте воду из скважины исключительно для удовлетворения собственных бытовых нужд. Любая коммерческая деятельность требует получения лицензии.

Берегите природу: Убедитесь, что эксплуатация вашей скважины не наносит вреда окружающей среде.

Помните, что правильное использование водных ресурсов – это не только вопрос соблюдения закона, но и забота об экологическом благополучии и социальной ответственности, сообщает pg11.