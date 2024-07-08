Всех россиян, у которых есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах с июля 2024

Многие россияне, живущие в частных домах, стремятся к независимости от центрального водоснабжения, организуя собственную добычу воды из подземных источников.

Однако, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями в виде штрафов и судебных разбирательств, важно знать и соблюдать законодательство в этой области.

Что говорит закон?

Согласно информации pg11.ru, действующее законодательство РФ разрешает добычу подземных вод для личных нужд без получения специального разрешения (лицензии) при соблюдении следующих условий:

Суточный объем добычи не превышает 100 кубических метров.

Деятельность не наносит ущерба окружающей среде и не ухудшает состояние общих водоносных горизонтов.

На что обратить особое внимание?

Контролируйте потребление: регулярно снимайте показания счетчика и следите, чтобы суточный объем добываемой воды не превышал допустимую норму.

Коммерческое использование: любая предпринимательская деятельность, связанная с использованием воды из скважины (например, автомойка, продажа воды), требует обязательного лицензирования.

Ответственность перед природой: своевременно проводите обслуживание скважины и следите за её техническим состоянием, чтобы исключить загрязнение подземных вод.

Чем грозит нарушение закона?

Несоблюдение установленных правил может привести к серьезным последствиям:

Штраф за нецелевое использование воды:если вода из вашей скважины используется не по назначению (например, для полива участка соседа без договора), вам грозит штраф до 3000 рублей. Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность: использование воды из скважины в коммерческих целях без лицензии влечет за собой штраф до 30 000 рублей.

Соблюдение законодательства в области водопользования – это не только способ избежать штрафов, но и залог бережного отношения к природным ресурсам. Используйте воду разумно и ответственно!