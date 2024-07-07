Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Всех россиян, у которых есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах с июля

Множество россиян, выбравших жизнь в частных домах, стремятся к автономии в водоснабжении, однако незнание законодательных ограничений может стать причиной серьезных финансовых потерь.

bigfoto.name

Подписаться в Telegram

Множество россиян, выбравших жизнь в частных домах, стремятся к автономии в водоснабжении, однако незнание законодательных ограничений может стать причиной серьезных финансовых потерь.

Российское законодательство позволяет использовать подземные воды без лицензии при условии, что ежедневный объем извлечения не превышает 100 кубометров, и добыча не вредит общедоступным водным ресурсам.

Основные моменты законодательства о частных скважинах:

  1. Ограничение по объему: Допускается добыча не более 100 кубометров воды в сутки.
  2. Экологическая безопасность: Необходимо гарантировать, что использование скважины не ухудшает состояние общедоступных водоносных горизонтов.

Последствия нарушений:

  • Штраф за разделение воды: Если владелец скважины разрешит соседям использовать воду не по назначению, это может привести к штрафу в размере 3000 рублей.
  • Коммерческое использование: Использование воды из частной скважины для бизнеса без соответствующей лицензии может стоить владельцу кафе или сельскохозяйственного предприятия до 30 000 рублей штрафа.

Рекомендации для владельцев скважин:

  • Контроль за использованием воды: Отслеживайте объем извлекаемой воды, чтобы не превышать разрешенный лимит.
  • Лицензирование коммерческой деятельности: Любое коммерческое использование воды требует наличия лицензии.
  • Защита природы: Убедитесь, что ваша скважина не вредит экологии.

Эти меры предоставляют владельцам частных скважин возможность не только законно использовать подземные воды, но и вносят значительный вклад в сохранение экологического баланса и соблюдение социальной ответственности. Понимание и соблюдение этих правил поможет избежать нежелательных правовых последствий и финансовых потерь, сообщает pg11.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

«Аэрофлот» отменил на 7 июля сообщение между Москвой и Казанью

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

что делать с квартирой после травли тараканов

Новости Татарстана

23 часа назад

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования

Новости Казани

2 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

груминг мальтийской болонки в Москве

Новости Казани

день назад

Цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани

Лонгриды

день назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Казани

день назад

Умер учёный, создатель системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков

Новости Татарстана

5 часов назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Новости Татарстана

день назад

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом
Новости Казани
2 дня назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Новости Казани

33 минуты назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

Гид по скидкам Казани

день назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

Волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов

Новости Татарстана

час назад

Молодой человек на мопеде насмерть разбился в Свияжске
В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте
Новости Казани
2 дня назад

В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте

Новости Татарстана

2 часа назад

Мошенник из Татарстана вернёт деньги пенсионеру из Амурской области

Новости Татарстана

2 часа назад

Девушка из Гусь-Хрустального вымогала деньги у жителя Челнов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани составили анти-рейтинг торговых центров

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
Интересное в Казани
5 дней назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями
Новости Казани
2 дня назад

Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями