Всех россиян, у которых есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах с июля

Множество россиян, выбравших жизнь в частных домах, стремятся к автономии в водоснабжении, однако незнание законодательных ограничений может стать причиной серьезных финансовых потерь.

Российское законодательство позволяет использовать подземные воды без лицензии при условии, что ежедневный объем извлечения не превышает 100 кубометров, и добыча не вредит общедоступным водным ресурсам.

Основные моменты законодательства о частных скважинах:

Ограничение по объему: Допускается добыча не более 100 кубометров воды в сутки. Экологическая безопасность: Необходимо гарантировать, что использование скважины не ухудшает состояние общедоступных водоносных горизонтов.

Последствия нарушений:

Штраф за разделение воды: Если владелец скважины разрешит соседям использовать воду не по назначению, это может привести к штрафу в размере 3000 рублей.

Коммерческое использование: Использование воды из частной скважины для бизнеса без соответствующей лицензии может стоить владельцу кафе или сельскохозяйственного предприятия до 30 000 рублей штрафа.

Рекомендации для владельцев скважин:

Контроль за использованием воды: Отслеживайте объем извлекаемой воды, чтобы не превышать разрешенный лимит.

Лицензирование коммерческой деятельности: Любое коммерческое использование воды требует наличия лицензии.

Защита природы: Убедитесь, что ваша скважина не вредит экологии.

Эти меры предоставляют владельцам частных скважин возможность не только законно использовать подземные воды, но и вносят значительный вклад в сохранение экологического баланса и соблюдение социальной ответственности. Понимание и соблюдение этих правил поможет избежать нежелательных правовых последствий и финансовых потерь, сообщает pg11.ru.