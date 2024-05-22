Всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

Огородникам и садоводам необходимо проявлять внимательность, так как вступают в силу новые законодательные нормы, касающиеся определенных видов деятельности на дачных участках. согласно информации от primpress, в период дачного сезона будет ужесточен контроль за соблюдением данных положений.

специалисты отмечают, что любые нарушения правил будут караться серьезными штрафами для всех садоводов, включая запрет на образование свалок и хранение мусора без специальных контейнеров для неорганических остатков.

наличие мусора на участке повлечет за собой штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а за захоронение пластиковых отходов - 2000 рублей.

также важно соблюдать правила при посадке растений: деревья следует сажать не ближе трех метров к соседнему забору, в противном случае предусмотрена финансовая санкция.

необходимо учитывать запрет на содержание определенных видов животных на дачных участках, включая коз, свиней и коров. эти животные разрешены только на землях сельскохозяйственного назначения. штрафы за нарушения начинаются от 10 тысяч рублей или определяются в зависимости от кадастровой стоимости участка.