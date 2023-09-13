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Всех пересчитают: сотрудникам с бронью от мобилизации устроят переучет

Всех пересчитают: сотрудникам с бронью от мобилизации устроят переучет

Фото: открытые источники

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В Краснорском крае директоров предприятий и организаций обязали отчитаться о количестве сотрудников, которые имеют бронь на период мобилизации, когда таковая проходит. Постановление подписано градоначальником краевой столицы Владиславом Логиновым.

Постановление обязывает предоставить соответствующие данные о забронированных работниках до 30 ноября.
Документ также подразумевает, что руководители должны отдельно доложить о том, сколько человек в их коллективах подлежат мобилизации, насколько предприятие способно быть работоспособным в военное время и во время мобилизации.

Сотрудники ТВК обратились в мэрию за разъяснениями, но там отметили, что занимаются искючительно плановой работой, в которой нет "ничего чрезвычайного".

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