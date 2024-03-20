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Всех ожидает тотальная проверка: стало известно, к чему стоит приготовиться пенсионерам за 60 и старше

Всех ожидает тотальная проверка: стало известно, к чему стоит приготовиться пенсионерам за 60 и старше

9111.ru

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С первого марта вступила в силу новая информационная кампания, нацеленная на предотвращение мошенничества среди граждан старше 60 лет.

В рамках этой инициативы представители правоохранительных органов и специалисты по вопросам безопасности будут проводить уличные беседы, цель которых — повысить осведомленность этой возрастной группы о различных способах мошенничества и методах их предотвращения.

По словам эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, мероприятие реализуется на региональном уровне и акцентирует внимание на активном общении с пожилыми людьми в публичных местах, начиная с Урала, где пройдут первые рейды. Во время этих встреч участники получат полезные советы и рекомендации, как обезопасить себя от мошенников, и брошюры с описанием типичных финансовых ловушек.

Инициатива направлена на лиц в возрасте от 60 до 80 лет, поскольку они наиболее подвержены риску стать жертвами мошенников, особенно через телефонные звонки и интернет-схемы. Полиция стремится не только проинформировать пожилых граждан, но и оценить их реакцию на мошеннические действия, чтобы понять уровень их готовности к самозащите.

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