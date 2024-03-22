Всех ожидает тотальная проверка: стало известно, к чему нужно приготовиться российским пенсионерам за 60 и старше

В разных уголках России запускается просветительская кампания, направленная на повышение бдительности среди старшего поколения по отношению к мошенническим схемам.

С первого дня марта начнется серия встреч на открытом воздухе с лицами старше 60 лет, где они получат ценные сведения о том, как распознавать и избегать мошеннических действий.

Инициатива, о которой рассказала специалист по вопросам пенсионного обеспечения Анастасия Киреева, нацелена на активное предотвращение обманных действий, особенно важное для возрастной категории, наиболее подверженной таким угрозам.

В этом контексте, на Урале и в других регионах, представители правопорядка и специалисты будут ведать разъяснительную работу среди пожилых, акцентируя внимание на методах обмана и самозащиты. Участникам будут выданы информационные материалы, описывающие распространенные схемы мошенничества.

Важный акцент сделан на лицах возрастной категории 60-80 лет, поскольку они особенно уязвимы перед мошенниками. Целью проекта является не только предотвращение потенциальных инцидентов обмана, но и укрепление информированности среди старшего населения о таких угрозах.