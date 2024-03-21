Всех ожидает тотальная проверка: стало известно, к чему нужно приготовиться пенсионерам за 60 и старше

Начиная с 1 марта, в России была реализована новая инициатива, направленная на повышение осведомленности пожилых людей о мошеннических схемах.

В рамках этой инициативы, лица старше 60 лет будут привлекаться к участию в информационных беседах прямо на улицах, чтобы ознакомить их с текущими методами мошенничества и способами их предотвращения.

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Анастасия Киреева подчеркивает, что данная мера является частью усилий по защите пожилого населения от финансовых махинаций. В отличие от прошлых мер, предполагающих домашние визиты, новая инициатива предусматривает активное взаимодействие на улицах, особенно акцентируется внимание на регионе Урала.

В ходе этих рейдов сотрудники полиции, в том числе и руководители муниципальных отделов, будут разъяснять пожилым гражданам признаки мошенничества и методы защиты от них. Предоставляемые информационные брошюры дополнительно помогут пожилым людям разобраться в хитросплетениях мошеннических схем.

Эта инициатива направлена на уменьшение количества жертв среди пожилых людей, которые часто сталкиваются с обманом в сфере телефонной и интернет-коммуникации. Специальное внимание будет уделено лицам от 60 до 80 лет, как наиболее уязвимой категории граждан.