Всех ожидает абсолютно тотальная проверка: стало известно, к чему стоит приготовиться пенсионерам за 60 и старше

С 1 марта стартовала новая кампания, направленная на информирование и защиту пожилого населения от мошенничества.

Людей в возрасте 60 лет и старше будут активно привлекать к участию в уличных беседах, где их будут осведомлять о различных мошеннических схемах.

Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам, объяснила, что данная инициатива будет реализовываться на региональном уровне и является шагом вперед по сравнению с прошлогодними мерами, когда проверки осуществлялись в домах пенсионеров. Теперь внимание сосредоточено на прямом взаимодействии на улицах, особенно на Урале, где начнутся первые рейды.

Работники правоохранительных органов и специалисты будут разъяснять пожилым гражданам, как распознать и избежать мошенничества, делясь с ними актуальной информацией о современных схемах обмана. Пенсионерам предоставят памятки с подробными описаниями потенциальных угроз, что поможет им в будущем защитить свои финансы и личные данные.

Особое внимание в рамках этой кампании будет уделено лицам от 60 до 80 лет, так как именно они наиболее уязвимы перед лицом мошенников, использующих телефонные и интернет-схемы для обмана. По словам представителей полиции, цель мероприятия - не только предупредить, но и понаблюдать за реакцией пожилых людей на типичные мошеннические приемы, чтобы оценить их осведомленность и готовность к защите своих интересов.