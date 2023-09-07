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«Всех отправят в принудительном порядке»: что чиновники заявляют о второй волне мобилизации

«Всех отправят в принудительном порядке»: что чиновники заявляют о второй волне мобилизации

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Россияне продолжают переживать по поводу возможной второй волны частичной мобилизации. Все возникающие на этот счет слухи и фейки власти официально опровергают, но время от времени в СМИ просачиваются высказывания самих чиновников, которые идут вразрез с позицией властей, пишут "Пруфы".

Так, в военкомате Казани сотрудник во время общения с сотрудниками завода заявил, что мобилизации не будет, если военкоматы справятся с поставленным планом контрактного набора.

Правая рука мэра Владивостока Евгений Бавин сказал, что отправят на фронт всех подряд в принудительном порядке, если контрактный рекрутинг замедлится и планы сорвутся. Он вообще пообещал в этом случае военное положение, закрытие границ и все прелести поголовной мобилизации.

В Тольятти городской чиновник Юрий Башкиров сказал, что из региона надо отправить 2000 контрактников, а набрано пока только 250.

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