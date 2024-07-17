Всех, кто передает в управляйку показания с счетчиков ЖКХ, ждет неприятный сюрприз в июле
gostei.ru
В июле 2024 года вступают в силу изменения, которые могут привести к неприятным последствиям для жителей многоквартирных домов, использующих онлайн-системы для передачи показаний счетчиков.
Проблема заключается в том, что некоторые управляющие компании начинают игнорировать электронные показания, переходя на расчеты по общедомовым нормативам, сообщает progoroduhta.
Как действовать, если управляющая компания не учитывает ваши показания
- Запросите официальный отчет
Первый шаг - запросить у управляющей компании официальный отчет о показаниях, отправленных через ваш личный кабинет. Этот документ покажет, были ли ваши данные приняты и обработаны.
- Проинициируйте проверку счетчика
Если управляющая компания не может подтвердить прием показаний, следующим шагом будет запрос на проверку исправности счетчика. Согласно регуляторным требованиям, проверка должна быть выполнена в течение 10 дней после вашего обращения.
- Запросите перерасчет платежей
После подтверждения исправности счетчика необходимо подать заявление на перерасчет оплаты за прошлые периоды, основанный на реальных показаниях. Это ваше право, защищенное законодательством, и оно может предотвратить незаслуженную переплату.
В условиях изменения правил начисления платы за коммунальные услуги важно оставаться информированным и активным. Подготовка и подача всех необходимых запросов и заявлений помогут вам защитить свои интересы и избежать несправедливых расчетов. Осведомленность о своих правах и их грамотное использование обеспечат справедливые и обоснованные начисления за потребленные услуги.
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