Всех, кто передает в управляйку показания с счетчиков ЖКХ, ждет неприятный сюрприз в июле

В июле 2024 года вступают в силу изменения, которые могут привести к неприятным последствиям для жителей многоквартирных домов, использующих онлайн-системы для передачи показаний счетчиков.

Проблема заключается в том, что некоторые управляющие компании начинают игнорировать электронные показания, переходя на расчеты по общедомовым нормативам, сообщает progoroduhta.

Как действовать, если управляющая компания не учитывает ваши показания

Запросите официальный отчет

Первый шаг - запросить у управляющей компании официальный отчет о показаниях, отправленных через ваш личный кабинет. Этот документ покажет, были ли ваши данные приняты и обработаны.

Проинициируйте проверку счетчика

Если управляющая компания не может подтвердить прием показаний, следующим шагом будет запрос на проверку исправности счетчика. Согласно регуляторным требованиям, проверка должна быть выполнена в течение 10 дней после вашего обращения.

Запросите перерасчет платежей

После подтверждения исправности счетчика необходимо подать заявление на перерасчет оплаты за прошлые периоды, основанный на реальных показаниях. Это ваше право, защищенное законодательством, и оно может предотвратить незаслуженную переплату.

В условиях изменения правил начисления платы за коммунальные услуги важно оставаться информированным и активным. Подготовка и подача всех необходимых запросов и заявлений помогут вам защитить свои интересы и избежать несправедливых расчетов. Осведомленность о своих правах и их грамотное использование обеспечат справедливые и обоснованные начисления за потребленные услуги.