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Всех граждан РФ, которые передают в управляйку показания с счетчиков ЖКХ, ждет неприятный сюрприз в июле

В последние месяцы многие жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой: плата за воду начисляется не по показаниям счетчиков, а по общим нормативам.

gosuslugi.ru

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В последние месяцы многие жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой: плата за воду начисляется не по показаниям счетчиков, а по общим нормативам.

Это происходит из-за того, что управляющие компании не признают показания, переданные через интернет-сервисы. Эксперт по жилищным вопросам Ирина Сивакова предлагает несколько шагов, чтобы защитить свои права.

Эффективные меры для решения проблем с начислениями

1: Получение подтверждения обработки данных

Первое, что нужно сделать — обратиться к управляющей компании с просьбой предоставить информацию о том, были ли ваши показания фактически получены и учтены. Запросите официальную выписку из истории сообщений, которые вы отправляли через личный кабинет.

2: Запрос на проверку счетчика

Если выяснится, что управляющая компания не может подтвердить получение ваших данных, следующий шаг — подача заявления на проверку счетчика. Согласно российскому законодательству, такая проверка должна быть проведена в течение десяти дней после вашего запроса. Это поможет подтвердить или опровергнуть корректность работы вашего счетчика.

3: Оформление заявления на перерасчет

После подтверждения исправности счетчика, вы имеете право подать заявление на перерасчет платежей за прошедший период. Это позволит вам оплачивать только за реально потребленные ресурсы, исходя из показаний вашего устройства.

Как защитить свои права

Процедура решения проблем с начислениями требует от собственников внимательности и активности. Осведомленность о своих правах и умение их отстаивать помогут избежать незаконных переплат и гарантируют, что ваша плата за коммунальные услуги будет справедливой и прозрачной. Если возникнут сложности, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному юристу, который поможет вам в навигации по сложным вопросам жилищного законодательства.

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