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Всех граждан, которые передают в управляйку показания с счетчиков ЖКХ, ждет неприятный сюрприз в июле

С июля 2024 года вводятся новые нормативы, которые могут повлиять на жителей многоквартирных домов, предпочитающих использовать онлайн-системы для передачи показаний счетчиков.

stroitel76.ru

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С июля 2024 года вводятся новые нормативы, которые могут повлиять на жителей многоквартирных домов, предпочитающих использовать онлайн-системы для передачи показаний счетчиков.

По информации ProGorodUhta, некоторые управляющие компании могут перестать учитывать электронные показания, опираясь теперь на общедомовые расчеты.

Как защитить свои права:

1. Запросите официальный отчет

Первым шагом должен стать запрос у управляющей компании официального отчета о принятии и учете ваших показаний. Этот документ является подтверждением того, что ваша информация была зарегистрирована.

2. Настаивайте на проверке счетчика

Если управляющая компания отказывает в подтверждении ваших показаний, важно требовать проведения проверки счетчика. Законодательство обязывает провести такую проверку в течение 10 дней с момента вашего запроса.

3. Требуйте перерасчет платежей

После подтверждения исправности счетчика вы имеете полное право на требование перерасчета платежей за коммунальные услуги, исходя из фактически потребленных объемов ресурсов. Это ваше законное право, направленное на защиту от необоснованных расходов.

Значение осведомленности

В условиях изменения правил начисления оплаты за коммунальные услуги особенно важно быть информированным и активным. Осознание своих прав и обязанностей, а также своевременное реагирование на любые изменения в законодательстве, помогут защитить ваши финансовые интересы и гарантировать справедливость начислений.

В ситуации, когда «правила игры» меняются, только ваша активность и знание законов могут обеспечить вам защиту ваших интересов. Не оставляйте без внимания вопросы, связанные с вашими коммунальными платежами, и помните, что закон на вашей стороне.

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