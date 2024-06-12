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Всего пол-литра под куст — огурцы усыпаны завязями и никакой желтизны: в июне поливаю только таким мощным «коктейлем»

Лето — идеальное время для выращивания огурцов, но каждый садовод сталкивается с различными проблемами, такими как желтизна листьев или недостаток завязей. Однако, благодаря простому, но эффективному решению, вы можете значительно улучшить здоровье урожая

dzen.ru

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Лето — идеальное время для выращивания огурцов, но каждый садовод сталкивается с различными проблемами, такими как желтизна листьев или недостаток завязей. Однако, благодаря простому, но эффективному решению, вы можете значительно улучшить здоровье и урожайность ваших огурцов. Использование специального «коктейля» для полива поможет вам добиться желаемых результатов.

Компоненты коктейля

Этот коктейль содержит три основных ингредиента, каждый из которых играет ключевую роль в питании и защите растений:

1. Древесная зола

Древесная зола богата калием и фосфором, которые необходимы для здорового роста растений и образования завязей. Калий особенно важен для водного баланса и помогает предотвратить желтизну листьев.

2. Йод

Добавление нескольких капель йода способствует защите растений от болезней и улучшает общее состояние здоровья огурцов. Йод является эффективным средством для профилактики грибковых инфекций.

3. Молочная сыворотка

Сыворотка содержит лактозу и другие питательные вещества, которые поддерживают микрофлору почвы и способствуют более активному усвоению растениями питательных веществ. Кроме того, кислотность сыворотки может помочь в борьбе с патогенами.

Процесс приготовления и применения коктейля

Ингредиенты:

  • 10 литров воды
  • 1 стакан древесной золы
  • 5 капель йода
  • 1 литр молочной сыворотки

Инструкция:

  1. Подготовка золы: Залейте древесную золу 2 литрами горячей воды, настаивайте смесь в течение суток.
  2. Смешивание компонентов: После настаивания процедите зольный раствор и смешайте его с оставшейся водой, йодом и сывороткой.
  3. Полив: Поливайте огурцы полученным раствором, из расчета пол-литра под каждый куст. Лучше всего проводить полив в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов листьев под прямыми солнечными лучами.

Рекомендации по использованию

Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять этот коктейль раз в 2-3 недели в течение всего вегетационного периода. Регулярное использование поможет поддерживать огурцы в отличном состоянии, способствуя образованию здоровых и обильных завязей без признаков желтизны.

Этот простой в приготовлении, но мощный коктейль станет отличным дополнением к вашему садовому уходу, обеспечивая ваши растения всем необходимым для активного роста и богатого урожая.

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