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Всего пол-литра под куст — огурцы усыпаны завязями и никакой желтизны: в июне поливаю только этим мощным «коктейлем»

Лето – это сезон, когда огурцы активно растут и требуют особого ухода, чтобы завязи были многочисленными, а листья сохраняли свой зеленый цвет без признаков желтизны.

fermer.ru

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Лето – это сезон, когда огурцы активно растут и требуют особого ухода, чтобы завязи были многочисленными, а листья сохраняли свой зеленый цвет без признаков желтизны.

Один из наиболее эффективных методов, который можно применить для достижения этих результатов – использование специального питательного «коктейля». Этот состав не только стимулирует рост завязей, но и улучшает общее состояние растения, делая его более устойчивым к болезням.

Какой состав «коктейля»?

Секретный «коктейль» для огурцов включает в себя насыщенный раствор, который можно приготовить из доступных ингредиентов:

  • Древесная зола: богатый источник калия, который необходим огурцам для правильного плодоношения.
  • Йод: улучшает иммунитет растений, предотвращая развитие грибковых заболеваний.
  • Молочная сыворотка: содержит лактобактерии, которые поддерживают здоровую микрофлору почвы и улучшают усвоение питательных веществ.

Процесс приготовления и применения:

Подготовка раствора:

  1. Смешайте 2 столовые ложки древесной золы и 5 капель йода с 5 литрами воды.
  2. Добавьте пол-литра молочной сыворотки.
  3. Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться на несколько часов.

Применение:

  • Используйте полученный раствор для полива под корень каждого куста огурцов, используя около пол-литра на один куст.
  • Поливать рекомендуется утром или вечером, чтобы избежать испарения и солнечных ожогов на листьях.

Почему этот метод работает?

Этот «коктейль» обеспечивает растениям не только питательные вещества, но и помогает поддерживать здоровый баланс микроэлементов в почве, что важно для предотвращения желтизны листьев и увядания растений. Калий из золы стимулирует водный обмен и повышает сахаристость плодов, йод защищает от болезней, а полезные бактерии из сыворотки способствуют более активному усвоению корнями питательных веществ из почвы.

Использование такого простого, но мощного «коктейля» для полива огурцов может стать ключом к получению обильного урожая здоровых плодов без признаков заболеваний или дефицита питательных веществ. Этот метод доступен каждому садоводу и может стать замечательной альтернативой химическим удобрениям, делая ваш огород не только плодородным, но и экологически чистым.

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