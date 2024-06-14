Всего пол-литра под куст — огурцы усыпаны завязями и ни пятнышка желтизны: в июне поливаю только таким мощным «коктейлем»
kleo.ru
Лето — время урожаев, и каждый огородник мечтает о том, чтобы его огурцы были здоровыми и плодоносными. Один из секретов успешного выращивания кроется в правильном поливе. В этом году попробуйте особый «коктейль», который поможет вам получить обильный урожай огурцов без единого пятнышка желтизны.
Ингредиенты «коктейля»
Для приготовления волшебного раствора вам понадобятся:
- Древесная зола — источник калия и микроэлементов, который способствует укреплению иммунитета растений.
- Йод — помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями и улучшает усвоение растениями питательных веществ.
- Молоко (или кефир) — обеспечивает защиту от патогенных микроорганизмов и повышает устойчивость к стрессам.
Рецепт приготовления
- В литре воды растворите 1 столовую ложку древесной золы.
- Добавьте 5 капель йода.
- Влейте полстакана молока или кефира.
- Тщательно перемешайте раствор.
Применение
Поливайте огурцы под корень этим раствором, используя около пол-литра смеси на каждый куст. Оптимально проводить полив один раз в неделю, желательно в утренние или вечерние часы, когда солнце не так активно.
Польза от использования «коктейля»
- Усиление плодоношения: Благодаря питательным компонентам, количество завязей значительно увеличивается.
- Здоровье растений: Раствор помогает предотвратить развитие болезней и защищает растения от вредителей.
- Улучшение качества плодов: Огурцы становятся более крупными, сочными и без горечи.
Дополнительные советы
- Регулярное рыхление почвы улучшит доступ кислорода к корням и усилит эффект от использования питательного раствора.
- Мульчирование почвы соломой или скошенной травой поможет сохранить влагу и предотвратить развитие сорняков.
Этот простой, но мощный «коктейль» для полива огурцов может стать вашим секретом к богатому урожаю. Не забывайте, что уход за огородом требует терпения и внимания, но результаты, без сомнения, порадуют вас и ваших близких.
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