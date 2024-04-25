Всего пять ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: удобряем в мае для большого урожая
Для улучшения плодородия почвы в огороде весной полезно полить ее эффективным домашним раствором. После такого удобрения земля становится «живая», пушистая, а растения, растущие на ней, дают много урожая.
Рецептом этой натуральной, экологически чистой подкормки делится опытный садовод Елена Литвинова. По ее словам, особенно хороша она для высаженных в открытый грунт томатов, которые после нее начинают цвести и плодоносить. Полезно полить ею чеснок для роста крупных головок. Повышает подкормка и урожайность клубники.
Для полива растений 5 столовых ложек (около 75−100 мл) добавляют в ведро теплой, нагретой на солнце воды. Поливают растения 1 раз за весь сезон в мае либо, если почва сильно истощена, 1 раз в месяц.
Дрожжи богаты полезными веществами: грибами, витаминами, аминокислотами, цинком, азотом, фосфором, калием, кальцием. Это прекрасная альтернатива ЭМ-препаратам, при этом обходится очень дешево. Подкормка помогает восстановить плодородие истощенной почвы, укрепляет иммунитет растений и повышает их урожайность в разы.
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