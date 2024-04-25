Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Всего пять ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: удобряем в мае для большого урожая

Всего пять ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: удобряем в мае для большого урожая

Подписаться в Telegram

Для улучшения плодородия почвы в огороде весной полезно полить ее эффективным домашним раствором. После такого удобрения земля становится «живая», пушистая, а растения, растущие на ней, дают много урожая.

Рецептом этой натуральной, экологически чистой подкормки делится опытный садовод Елена Литвинова. По ее словам, особенно хороша она для высаженных в открытый грунт томатов, которые после нее начинают цвести и плодоносить. Полезно полить ею чеснок для роста крупных головок. Повышает подкормка и урожайность клубники.

Для приготовления раствора берем 1 л теплой (не горячей) воды, добавляем к ней 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара с горочкой. Перемешиваем ингредиенты и оставляем настой бродить на 40 минут. Получится пенная жидкость.

Для полива растений 5 столовых ложек (около 75−100 мл) добавляют в ведро теплой, нагретой на солнце воды. Поливают растения 1 раз за весь сезон в мае либо, если почва сильно истощена, 1 раз в месяц.

Дрожжи богаты полезными веществами: грибами, витаминами, аминокислотами, цинком, азотом, фосфором, калием, кальцием. Это прекрасная альтернатива ЭМ-препаратам, при этом обходится очень дешево. Подкормка помогает восстановить плодородие истощенной почвы, укрепляет иммунитет растений и повышает их урожайность в разы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Интересное в Казани

5 часов назад

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

какие сетки надо ставить на окно чтобы от тараканов избавиться

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске произошел взрыв

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

услуги ремонт квартир в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

день назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Казани

день назад

В Казани 52-летняя пассажирка «Лады» умерла в машине, пока водитель был в аптеке

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей
Новости Казани
день назад

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Новости Татарстана

6 часов назад

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

Новости Казани

8 часов назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

Из окна казанской многоэтажки на Аделя Кутуя выпала 83-летняя пенсионерка

Новости Татарстана

9 часов назад

Неосторожность при курении 24 апреля привела к смерти мужчины в СНТ «Дружба»
В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД
Новости Татарстана
6 часов назад

В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД

Новости Казани

10 часов назад

На выпускные для школьников власти Казани потратят 13 000 000 рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

Переменная облачность и туман ждут татарстанцев 25 апреля

Новости Казани

15 часов назад

Казанец Йевтич думал над завершением карьеры из-за травмы
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.