Всего пять ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: удобряем в мае для большого урожая

Для улучшения плодородия почвы в огороде весной полезно полить ее эффективным домашним раствором. После такого удобрения земля становится «живая», пушистая, а растения, растущие на ней, дают много урожая.



Рецептом этой натуральной, экологически чистой подкормки делится опытный садовод Елена Литвинова. По ее словам, особенно хороша она для высаженных в открытый грунт томатов, которые после нее начинают цвести и плодоносить. Полезно полить ею чеснок для роста крупных головок. Повышает подкормка и урожайность клубники.





Для приготовления раствора берем 1 л теплой (не горячей) воды, добавляем к ней 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара с горочкой. Перемешиваем ингредиенты и оставляем настой бродить на 40 минут. Получится пенная жидкость.Для полива растений 5 столовых ложек (около 75−100 мл) добавляют в ведро теплой, нагретой на солнце воды. Поливают растения 1 раз за весь сезон в мае либо, если почва сильно истощена, 1 раз в месяц.Дрожжи богаты полезными веществами: грибами, витаминами, аминокислотами, цинком, азотом, фосфором, калием, кальцием. Это прекрасная альтернатива ЭМ-препаратам, при этом обходится очень дешево. Подкормка помогает восстановить плодородие истощенной почвы, укрепляет иммунитет растений и повышает их урожайность в разы.