Всего пять ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, мягкая и плодородная: удобряем в мае для большого урожая

Для улучшения плодородия почвы в огороде весной рекомендуется использовать эффективный домашний раствор. После такого удобрения земля становится более плодородной, пушистой, и растения, выращенные на ней, приносят более обильный урожай.

Опытный садовод Елена Литвинова делится рецептом этой натуральной и экологически чистой подкормки. Она отмечает, что этот раствор особенно полезен для томатов, которые начинают цвести и плодоносить после его использования. Полив чеснока таким раствором способствует росту крупных головок, а клубника показывает повышенную урожайность.

Рецепт раствора включает в себя 1 литр теплой (но не горячей) воды, 10 граммов сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Ингредиенты необходимо перемешать и оставить настояться в течение 40 минут, после чего получится пенная жидкость.

Для полива растений следует добавить 5 столовых ложек (около 75-100 мл) раствора в ведро с теплой водой, нагретой на солнце. Растения поливают один раз за весь сезон в мае или, если почва сильно истощена, один раз в месяц.

Дрожжи обогащены полезными веществами, такими как грибки, витамины, аминокислоты, цинк, азот, фосфор, калий и кальций. Этот раствор является отличной альтернативой ЭМ-препаратам и при этом является доступным по цене. Подкормка помогает восстановить плодородие истощенной почвы, укрепляет иммунитет растений и значительно увеличивает урожайность.