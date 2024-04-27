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Всего пять ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, мягкая и плодородная: удобряем в мае для большого и здорового урожая

Всего пять ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, мягкая и плодородная: удобряем в мае для большого и здорового урожая

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Для повышения плодородия почвы в огороде весной рекомендуется использовать эффективный домашний раствор. После такого удобрения земля становится более живой и пушистой, что способствует обильному урожаю растений.

Опытный садовод Елена Литвинова делится своим рецептом этой натуральной и экологически чистой подкормки. Она отмечает, что это удобрение особенно полезно для томатов, чеснока и клубники, увеличивая их урожайность.

Для приготовления раствора нужно взять 1 литр теплой воды, добавить 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Смешать ингредиенты и оставить настояться на 40 минут. В результате получится пенная жидкость.

Для полива растений раствор разбавляют водой (около 75-100 мл на 5 столовых ложек) и поливают растения раз в месяц весь сезон в мае. Дрожжи содержат множество полезных веществ, как грибы, витамины, аминокислоты, цинк, азот, фосфор, калий и кальций. Это отличная альтернатива дорогостоящим препаратам, при этом она очень доступна. Такая подкормка помогает восстановить плодородие почвы, укрепить иммунитет растений и существенно увеличить их урожайность.

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