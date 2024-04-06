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· Алина Алмакаева

Всего пара капель и клещи не появятся у вас на участке: названо копеечное чудо-средство

Всего пара капель и клещи не появятся у вас на участке: названо копеечное чудо-средство

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Время весны – это не только период пробуждения природы, но и активности клещей, которые могут быть опасны для человека. Эти мельчайшие создания являются переносчиками различных заболеваний, поэтому важно знать, как защитить себя от их укусов. Автор знаменитого Ютуб-канала "Большое Хозяйство" раскрыл эффективные секреты по отпугиванию клещей.

Среди множества способов предотвращения контакта с опасными паразитами особо выделяется использование ароматов, неприемлемых для них. Одним из таких ароматов является гвоздика – популярная пряность. Нанесение эфирного масла гвоздики на одежду и кожу перед выходом на природу поможет избежать укусов клещей. Этот аромат будет приятным для людей, но отталкивающим для клещей. Таким образом, можно насладиться прогулкой на свежем воздухе без страха укусов до 4 часов. Принимаемые профилактические меры перед выходом на улицу помогут надежно защитить от клещей. Помимо использования ароматов, рекомендуется носить закрытую одежду, внимательно осматривать свое тело после прогулок и быть бдительными к потенциальным местам обитания этих насекомых.

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