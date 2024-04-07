Новости России
· Артем Акчурин

Всего пара капель и клещи не появятся у вас на даче: названо копеечное чудо-средство

Всего пара капель и клещи не появятся у вас на даче: названо копеечное чудо-средство

spb.aif.ru

Подписаться в Telegram

Весна представляет собой время пробуждения природы, однако также означает увеличенную активность клещей, что может представлять потенциальную опасность для человека.

Эти микроскопические создания являются переносчиками различных заболеваний, поэтому критически важно знать, как защитить себя от их укусов. Автор канала "Большое хозяйство" раскрыл эффективные методы для отпугивания клещей. Один из наиболее успешных способов предотвратить контакт с этими опасными паразитами заключается в применении ароматов, отталкивающих клещей.

Среди этих ароматов особенно выделяется гвоздика – известная пряность. Эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу перед прогулкой на свежем воздухе. Этот аромат приятен и ненавязчив для людей, но неприемлем для клещей. Таким образом, можно наслаждаться природой до 4 часов, избегая опасности укуса клещей.

Превентивные меры перед выходом на улицу станут достоверной защитой от клещей. Помимо использования ароматов, рекомендуется надевать закрытую одежду, внимательно осматривать кожу после прогулок и оставаться бдительными в отношении возможных мест обитания этих насекомых.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

обработка от клопов волоколамск

Новости Казани

19 часов назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

установка подвесного унитаза с инсталляцией в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов
Новости Татарстана
день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Казани

3 часа назад

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

Новости Казани

19 часов назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

Новости Татарстана

19 часов назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»

Новости Казани

19 часов назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

19 часов назад

В РТ начался капремонт в 330 домах

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица
От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха
Интересное в Казани
5 дней назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха