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Всего одна чайная ложка: рассада перца станет толстой уже на третий день

Всего одна чайная ложка: рассада перца станет толстой уже на третий день

carposting.ru

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В процессе выращивания крепкой рассады перца ключевую роль играет своевременное и правильное внесение удобрений.

Известно, что молодым растениям рекомендуется внести первое подкормление через семь дней после их пересаживания, опираясь на наличие питательных элементов в земле.

Однако, эксперты утверждают, что применение специализированного удобрения еще до пересадки может значительно улучшить состояние даже не самых крепких саженцев.

Необходимый для подкормки раствор готовится из трех ключевых ингредиентов, растворенных в литре воды. Первый компонент – сахар, действующий как стимулятор энергии для рассады, который в дальнейшем преобразуется в глюкозу, способствуя ускорению роста. Используйте полчайной ложки сахара на литр воды.

Следующий ингредиент – триходермин, грибковый агент, который обогащает почву полезными веществами, избавляет ее от патогенов и улучшает структуру. Добавьте в воду половину чайной ложки триходермина в порошке.

Последний элемент – янтарная кислота, которая активизирует рост и развитие корневой системы перца. Раздавите и добавьте в раствор полтаблетки (0,5 грамма) янтарной кислоты.

Полученным раствором необходимо аккуратно подкормить рассаду, распределяя по чайной ложке под каждое растение. Этот метод подкормки способствует укреплению молодых перцев и стимулирует их рост, создавая благоприятные условия для развития.

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