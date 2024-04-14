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Всего одна чайная ложка чудо-средства: рассада перца станет толстой уже на третий день

Всего одна чайная ложка чудо-средства: рассада перца станет толстой уже на третий день

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Для успешного выращивания крепкой рассады перца необходимо уделить особое внимание растениям. Многие полагают, что первую подкормку нужно провести через неделю после пикировки, так как молодые всходы получают достаточно питания из почвы.

Однако мало кто знает, что молодая рассада перца перед пикировкой хорошо реагирует на особую подкормку, которая помогает укрепить даже слабые всходы. Для приготовления удобрения вам понадобится литр воды, в который нужно смешать три компонента.

Первым компонентом будет сахар – для молодой рассады он является своего рода эликсиром жизни. Сахар раскладывается на глюкозу и фруктозу, наполняя растение энергией, способствуя его быстрому росту и улучшению фотосинтеза. Нам потребуется половинка чайной ложки сахара.

Второй ингредиент – триходермин, полезный почвенный гриб-антагонист, который обогащает почву гумусом, очищает ее от болезнетворных грибков и улучшает ее структуру. Добавьте половинку чайной ложки триходермина в порошке на литр воды.

Третий компонент – янтарная кислота, стимулирующая рост растений и улучшающая развитие корневой системы. Растолките половинку таблетки янтарной кислоты (0,5 грамма) и добавьте к остальным компонентам.

Растворите сахар, триходермин и янтарную кислоту в литре воды. Тщательно перемешайте все три компонента и подкормите молодую рассаду, поливая по одной чайной ложке удобрения под каждый росток.

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