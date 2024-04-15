Всего одна чайная ложка чудо-средства: рассада перца станет толстой уже на 3-й день

Для обеспечения крепкой рассады перцев необходимо уделить особое внимание их уходу.

Часто считается, что первое подкормление следует провести через неделю после пикировки, так как молодые растения получают достаточное количество питательных веществ из почвы.

Однако немногие знают, что молодые перцы перед пикировкой хорошо реагируют на особое удобрение, которое способствует укреплению даже слабых всходов.

Для приготовления удобрения вам понадобится литр воды, в который необходимо смешать три компонента. Первым ингредиентом будет сахар, который для молодых растений является своеобразным "эликсиром жизни".

Сахар превращается в глюкозу и фруктозу, обеспечивая растение энергией для быстрого роста и улучшения процесса фотосинтеза. Для этого потребуется половина чайной ложки сахара.

Вторым компонентом будет триходермин, полезный гриб-антагонист, который обогащает почву гумусом, очищает ее от патогенных грибков и улучшает ее структуру. Добавьте половину чайной ложки триходермина в порошке на литр воды.

Третий ингредиент – янтарная кислота, которая стимулирует рост растений и способствует развитию корневой системы.

Разотрите половинку таблетки янтарной кислоты (0,5 грамма) и добавьте к другим компонентам.

В литре воды тщательно растворите сахар, триходермин и янтарную кислоту.

Хорошо перемешайте все компоненты и удобрите молодую рассаду, наливая по одной чайной ложке под каждое растение.

Результат не заставит себя долго ждать, сообщает ngnovoros.ru, ссылаясь на дзен-канал "Сад огород лайф".