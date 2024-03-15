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· Артем Акчурин

Всего один ингредиент, и котлеты станут пышными и сочными: есть на любой кухне

Всего один ингредиент, и котлеты станут пышными и сочными: есть на любой кухне

Повар.ру

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Для создания неповторимо сочных и нежных котлет рецепт подразумевает специфичное соотношение мяса и хлеба в фарше.

На каждый килограмм мяса следует добавить 250 граммов хлеба или батона любого сорта, чтобы обеспечить желаемую текстуру котлетам. При предварительном замачивании хлеба в воде или молоке, убедитесь, что объем жидкости на треть больше, чем объем хлеба.

После того как все ингредиенты фарша (мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, специи, пропитанный хлеб) тщательно смешаны, рекомендуется охладить фарш в холодильнике на полчаса для лучшего пропитывания вкусов.

Сформировав котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и запекайте в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35-40 минут. Приготовление котлет в духовке не только придает им особенный вкус и аромат, но также позволяет экономить масло и избавляет от необходимости постоянного присутствия у плиты.

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