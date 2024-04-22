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Всего 5 ложек на ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: поливаем в мае для большого урожая

Всего 5 ложек на ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: поливаем в мае для большого урожая

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Для улучшения почвы в огороде весной очень полезно использовать эффективный домашний раствор. После такого удобрения земля становится более живой и пушистой, что благоприятно сказывается на росте растений и урожайности.

Опытный садовод Елена Литвинова делится своим рецептом этой натуральной, экологически чистой подкормки. Она отмечает, что этот раствор особенно полезен для томатов, выращенных в открытом грунте, так как после его применения они начинают обильно цвести и приносить урожай. Также полезно поливать чеснок этим раствором для выращивания крупных головок и повышения урожайности клубники.

Для приготовления раствора необходимо взять 1 литр теплой (не горячей) воды, добавить 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Тщательно перемешать ингредиенты и оставить настояться на 40 минут. В результате получится пенная жидкость.

Для полива растений разбавляем 5 столовых ложек (примерно 75-100 мл) раствора в ведре теплой воды, нагретой на солнце. Растения поливают один раз за весь сезон в мае или, если почва сильно истощена, один раз в месяц.

Дрожжи содержат множество полезных веществ, таких как грибы, витамины, аминокислоты, цинк, азот, фосфор, калий, кальций. Это отличная альтернатива ЭМ-препаратам, которая при этом очень доступна по стоимости. Этот раствор помогает восстановить плодородие земли, укрепить иммунитет растений и значительно увеличить урожайность.

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