Всего 5 ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: удобряем в мае для большого урожая

Для улучшения качества почвы в огороде весной, садоводам рекомендуется использовать эффективный домашний раствор. Этот метод удобрения помогает сделать землю "живой" и пушистой, что способствует обильному урожаю растений.

Опытный садовод Елена Литвинова делится рецептом этой натуральной и экологически чистой подкормки. Она отмечает, что этот раствор особенно полезен для томатов, чеснока и клубники, увеличивая их урожайность.

Для приготовления раствора необходимо взять 1 л теплой воды, добавить 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Смешать ингредиенты и оставить настояться на 40 минут. В результате получится пенная жидкость.

Для полива растений нужно добавить 5 столовых ложек раствора в ведро теплой воды и поливать растения 1 раз в месяц весь сезон либо ежемесячно, если почва сильно истощена.

Дрожжи содержат много полезных веществ, таких как грибы, витамины, аминокислоты, цинк, азот, фосфор, калий, кальций. Этот метод удобрения является отличной альтернативой ЭМ-препаратам и при этом обходится очень дешево. Подкормка помогает восстановить плодородие земли, укрепить иммунитет растений и значительно увеличить урожайность.