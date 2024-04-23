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Всего 5 ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: поливаем в мае для большого урожая

Всего 5 ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: поливаем в мае для большого урожая

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Для повышения плодородия почвы в огороде весной рекомендуется использовать эффективный домашний раствор. После такого удобрения земля становится «живой» и пушистой, что способствует богатому урожаю растений.

Рецепт этой натуральной подкормки предоставляет опытный садовод Елена Литвинова. Она отмечает, что раствор особенно хорошо подходит для томатов, чеснока и клубники, стимулируя их цветение и рост.


Для приготовления раствора необходимо смешать 1 л теплой воды с 10 г сухих дрожжей и 1 столовой ложкой сахара. Получившуюся пенную жидкость следует использовать для полива растений.

Подкормка на основе дрожжей обогащена витаминами, аминокислотами, минералами и другими полезными веществами. Она является эффективной и недорогой альтернативой химическим удобрениям, способствуя восстановлению плодородия почвы, улучшению иммунитета растений и увеличению урожайности.

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