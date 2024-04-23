Всего 5 ложек на одно ведро, и земля как новая — живая, пушистая и плодородная: поливаем в мае для большого урожая
Для повышения плодородия почвы в огороде весной рекомендуется использовать эффективный домашний раствор. После такого удобрения земля становится «живой» и пушистой, что способствует богатому урожаю растений.
Рецепт этой натуральной подкормки предоставляет опытный садовод Елена Литвинова. Она отмечает, что раствор особенно хорошо подходит для томатов, чеснока и клубники, стимулируя их цветение и рост.
Для приготовления раствора необходимо смешать 1 л теплой воды с 10 г сухих дрожжей и 1 столовой ложкой сахара. Получившуюся пенную жидкость следует использовать для полива растений.
Подкормка на основе дрожжей обогащена витаминами, аминокислотами, минералами и другими полезными веществами. Она является эффективной и недорогой альтернативой химическим удобрениям, способствуя восстановлению плодородия почвы, улучшению иммунитета растений и увеличению урожайности.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань