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· 16+ · Алина Алмакаева

Всего 2 раз так полить лук и хороший урожай обеспечен

Лук  —  незаменимый  овощ  на  любой  кухне,  и  каждый  дачник  мечтает  собрать  богатый  урожай  крупных  и  здоровых  головок. 

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Лук — незаменимый овощ на любой кухне, и каждый дачник мечтает собрать богатый урожай крупных и здоровых головок. Опытные садоводы знают, что секрет успеха кроется не только в тщательном уходе, но и в использовании простых, но эффективных народных средств.

Одним из таких секретов является настой из луковой шелухи, который служит настоящим эликсиром для роста лука.

В чем сила луковой шелухи?

Источник микроэлементов: шелуха богата питательными веществами, которые укрепляют корневую систему и стимулируют рост лука.

Защита от вредителей и болезней: настой шелухи обладает антисептическими свойствами и помогает защитить растения от грибковых заболеваний.

Улучшение почвы: регулярное использование настоя делает почву более рыхлой и плодородной.

Рецепт чудо-настоя:

1. Возьмите пригоршню луковой шелухи и залейте 10 литрами горячей воды.

2. Настаивайте сутки, чтобы все полезные вещества перешли в воду.

3. Поливайте лук под корень, стараясь не попадать на листья.

Оптимальное время для подкормки — начало июня, когда лук активно растет, и середина месяца, в период формирования головок.

Важно помнить: настой из луковой шелухи — это не панацея, а лишь дополнительное средство, которое поможет получить отличный урожай в сочетании с правильным поливом, рыхлением и прополкой.

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