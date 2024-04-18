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Всего 1 ложка этой жидкости превратит ваш борщ в кулинарный шедевр! Вы не поверите, что это не уксус

Всего 1 ложка этой жидкости превратит ваш борщ в кулинарный шедевр! Вы не поверите, что это не уксус

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Чтобы сохранить красивый цвет борща - нужно добавить немного уксуса в зажарку.

Но не всем нравится этот метод из-за специфического вкуса, который уксус может придать блюду. Вместо уксуса можно использовать обычный лимонный сок - он также поможет сохранить яркий цвет свеклы, но не добавит неприятного привкуса.

Чтобы использовать лимонный сок, добавьте его в начале приготовления зажарки, вместо уксуса. После того, как зажарку добавили в борщ, дождитесь закипания и сразу выключите огонь.

Результат вас порадует: борщ будет ярким, аппетитным и вкусным, без лишних оттенков. Также можно выбрать свеклу насыщенного цвета, не переваривать ее, добавить щепотку сахара и использовать другие овощи для цвета, как помидоры или болгарский перец.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить идеальный борщ, который порадует своим вкусом и ярким цветом!

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