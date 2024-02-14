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· Артем Акчурин

Всего 1 горсть в лунке: секретная подвязка — соберете красные и сочные томаты

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В феврале, когда наступает период подготовки к весеннему сезону, дачники активно приступают к посеву семян для рассады.

Томаты особенно популярны в это время года. Однако, чтобы гарантировать качественный урожай, известная агроном Анастасия Коврижных предлагает использовать луковую шелуху в качестве подкормки - простой и эффективный способ.

По словам специалиста, добавление всего одной горсти луковой шелухи в посадочную ямку, где в последствии будет высажена рассада томатов, оказывает положительное влияние на развитие растений. Луковая шелуха содержит множество ценных питательных веществ, включая витамины и микроэлементы, которые способствуют быстрому росту рассады и повышают ее устойчивость к заболеваниям.


Для дополнительного стимулирования роста и улучшения вкусовых качеств плодов, рекомендуется добавить немного перегноя в ямку. Таким образом, томаты будут получать необходимые питательные вещества, способствуя получению более крупных и сочных плодов.

Однако, необходимо помнить, что использование луковой шелухи как подкормки для томатов, хотя и имеет свои положительные аспекты, не может гарантировать стопроцентный результат. Эффективность подкормки зависит от множества факторов, таких как условия выращивания, тип почвы и климатические особенности региона. Поэтому, использование луковой шелухи следует рассматривать как дополнение к комплексному подходу к выращиванию томатов, а не как универсальное решение.

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