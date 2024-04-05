Всего 1 чайная ложка такого чудо-средства, и помидоры попрут гроздьями: совет бывалых садоводов

Фосфор и калий играют ключевую роль при подготовке грунта для посадки помидоров, будь то песчаный или тяжелый грунт.

Распределение удобрений по поверхности и их внесение в почву не представляют больших трудностей. В случае повышенной кислотности почвы, рекомендуется провести известкование. Важными элементами для почвы также являются органические вещества и азот, прекрасным источником последнего служит птичий помёт. Кроме того, для удобрения можно использовать перегной, который пролежал год — свежий перегной не стоит применять.

Использование компоста и золы в почве будет эффективным шагом. Подготовка почвы играет важную роль в обеспечении хорошего урожая, и рекомендуется проводить её осенью. Прямо перед посадкой, за день до этого, нужно обильно полить грядку водой с раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение: 10 грамм прессованных дрожжей на одно ведро воды.

Дрожжи способствуют быстрой и безболезненной адаптации растений к новым условиям. Перед применением, дрожжевое удобрение следует выдержать 24 часа. Его необходимо равномерно распределить по всей грядке, чтобы примерно 220 грамм приходилось на каждую лунку. На дно каждой готовой лунки поместите яичную скорлупу, размолотую практически до состояния порошка. Это отличное калийное удобрение для корневой системы помидоров. Зола из травы, соломы или подсолнечника также станет хорошим источником калия. Если добавить в каждую лунку по 100 грамм сухой золы, растения станут более крепкими. Древесная зола обогатит растения минеральными веществами.