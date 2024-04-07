Всего 1 чайная ложка: рассада перца станет толстой уже на третий день

Для получения крепкой рассады перца важно обратить особое внимание на уход за растениями.

Часто считается, что первое удобрение лучше всего внести через неделю после пересадки, поскольку молодые растения получают достаточно питательных веществ из почвы.

Тем не менее, мало кто знает, что молодая рассада перца перед пересадкой может отлично отреагировать на одно удобрение, которое поможет укрепить даже слабые всходы.

Для приготовления этого удобрения вам понадобится литр воды и три компонента. Сначала добавьте сахар, который для молодых рассад является своеобразным энергетическим штрихом.

Сахар превращается в глюкозу и фруктозу, обогащая растение энергией и стимулируя его рост и фотосинтез. Для этого вам понадобится половина чайной ложки сахара.

Второй компонент — триходермин, полезный гриб-антагонист для почвы, который обогащает ее гумусом, очищает от болезнетворных микроорганизмов и улучшает структуру почвы. Добавьте половину чайной ложки триходермина в порошке в литр воды.

Еще один ингредиент — янтарная кислота, которая способствует росту растений и развитию корневой системы.

Разомните половинку таблетки янтарной кислоты (0,5 грамма) и добавьте к остальным компонентам.

Растворите сахар, триходермин и янтарную кислоту в литре воды.

Тщательно перемешайте удобрение и подкормите молодую рассаду, добавляя по одной чайной ложке смеси под каждый росток.

Эффект не заставит себя ждать, информирует ngnovoros.ru, ссылаясь на канал «Сад огород лайф».