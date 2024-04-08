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· Артем Акчурин

Всего 1 чайная ложка чудо-средства: рассада перца станет толстой уже на третий день

Всего 1 чайная ложка чудо-средства: рассада перца станет толстой уже на третий день

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Для успешного выращивания перца необходимо уделить особое внимание растениям. Первую подкормку часто проводят через неделю после пикировки. Однако стоит знать, что молодая рассада перца перед пикировкой хорошо отзывается на особую подкормку, которая поможет укрепить даже самые хилые всходы.

Для этого необходимо приготовить удобрение: смешать литр воды с сахаром, триходермином и янтарной кислотой. Сахар является эликсиром жизни для молодых растений, триходермин обогащает почву гумусом, а янтарная кислота стимулирует рост и развитие корней. Растворите все ингредиенты в воде и подкормите рассаду, выливая по чайной ложке под каждый росток.

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