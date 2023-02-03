"Все тридцать три удовольствия": Павел Глоба считает, что только эти два знака Зодиака в феврале 2023 будут победителями в любой ситуации

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба в гороскопе на февраль выделил особо два знака Зодиака, которые смогут выйти победителями из любой ситуации, какой бы сложной она ни казалась на первый или даже на второй взгляд.

Близнецы

Близнецы в феврале 2023 года будут невероятно удачливыми, и это позволит им получить от жизни все тридцать три удовольствия, практически не сходя с места. Глоба советует Близнецам активно пользоваться счастливым шансом, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Возможно, пришла пора поменять работу или переехать, завести новые отношения, сменить профессию или сделать что-то важное.

Весы

В феврале 2023 года Весам точно не будет скучно. За какие бы дела они не взялись, эффект неожиданности обеспечен, однако в любой случае Весы будут победителями. Глоба советует расставить цели и приоритеты и двигаться к важнейшим из них, не тратя драгоценного времени на мелочи.