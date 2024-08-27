«Все, тепла не будет, ждите аномальное похолодание»: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра РФ, в беседе с ТАСС высказался о возможности возникновения климатического явления Ла-Нинья в предстоящем осеннем сезоне, оценивая эту вероятность в 60-70%.

Особенности воздействия Ла-Нинья

Вильфанд объяснил, что хотя Ла-Нинья традиционно влияет на погодные условия, в этом году её воздействие может быть ослаблено. Причиной тому служат необычно высокие температуры океанских вод в умеренных широтах, спровоцированные предыдущими периодами Эль-Ниньо. «Это привело к значительному повышению глобальной температуры, что, вероятно, изменит привычные последствия Ла-Нинья», — отметил он.

Влияние на глобальный климат

Вильфанд подчеркнул, что текущее повышение температуры вод в океанах помимо тропиков приводит к сохранению высокой глобальной температуры, что смягчает потенциальные последствия Ла-Нинья. Это, по мнению ученого, может значительно отличаться от ожидаемого влияния этого климатического явления.

Температурные тенденции текущего года

Касаясь температурных показателей текущего года, Вильфанд указал на наблюдаемое увеличение температуры воздуха по сравнению с прошлым годом. «За первые восемь месяцев мы видим рост температуры относительно 2023 года, что может указывать на сохранение этой тенденции до конца года», — заявил он.

Эти размышления Вильфанда подчеркивают сложность прогнозирования погоды на фоне глобальных климатических изменений и взаимодействия между различными климатическими явлениями. Они подсказывают, как важно продолжать наблюдения и анализ для лучшего понимания и адаптации к меняющимся погодным условиям.

