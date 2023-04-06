В Генштабе ВС России сделали заявление о второй волне частичной мобилизации

Как только в РФ 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу, активизировали и слухи о том, что под шумок военкоматы проведут не только набор срочников, но и начнется опять мобилизовать россиян. Об этом начали информировать некоторые телеграм-каналы и СМИ сомнительного качества.

На эти заявления ответили в Генштабе ВС РФ. По словам руководителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Минобороны РФ Владимира Цимлянского, подобная информация, кто бы ее ни распространял, не имеет с реальностью ничего общего.

В Генштабе второй волны мобилизации не планируется, подобной работы не ведется, отметил он.

Мобилизованных осенью бойцов и добровольцев сейчас вполне хватает для выполнения боевых задач.