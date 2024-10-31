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Всё сложили и забыли: потрясающий рецепт для самых ленивых: пальчики оближешь

Если вы любите вкусные блюда, но тратить много ...

laminarts.ru

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Если вы любите вкусные блюда, но тратить много времени на готовку совершенно нет желания, то этот рецепт именно для вас!

Минимум усилий, всего несколько простых шагов — и к ужину у вас будет ароматное и нежное мясо или курица, томленные с овощами в собственном соку. Всё, что нужно, — это подготовить ингредиенты, сложить их в форму для запекания или в кастрюлю и просто забыть. А когда вспомните — ждёт сочное блюдо, от которого не оторвёшься!

Ингредиенты для ленивого блюда

В этом рецепте вы можете использовать любое мясо на выбор — от курицы до говядины. Главное — чтобы оно нравилось вам, потому что суть блюда в том, чтобы оно получилось сытным и насыщенным. Вот что потребуется:

Основные ингредиенты:

  • 500 г курицы (бедра, ножки) или говядины (нарезать на кусочки)
  • 2 картофелины
  • 1 крупная морковь
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2-3 помидора (или 200 г томатов в собственном соку)
  • 1 небольшой кабачок (по желанию)

Специи и добавки:

  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 1 чайная ложка сушеного базилика или орегано
  • 1 лавровый лист
  • Зелень для украшения (укроп, петрушка)

Как готовить: быстро и просто

  1. Подготовьте овощи и мясо. Курицу или мясо нарежьте крупными кусочками. Картофель, морковь, лук, перец и кабачок также нарежьте средними кусками, чтобы все овощи готовились равномерно. Чеснок мелко порубите или раздавите.
  2. Складываем и приправляем. В глубокой форме для запекания или в кастрюле сложите слоями мясо, картофель, морковь, лук, перец и кабачок. Добавьте чеснок и томаты. Сверху приправьте солью, перцем, базиликом, лавровым листом и полейте растительным маслом.
  3. Запекаем или тушим. Накройте форму фольгой или крышкой и отправьте в разогретую духовку на 180 C примерно на 1,5–2 часа. Если используете плиту, поставьте кастрюлю на слабый огонь и тушите под крышкой около 1,5 часов.

Готово! Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью. Сочное, ароматное мясо, пропитанное соками овощей, с легкостью покорит даже самых взыскательных едоков.

Почему этот рецепт так удобен?

Это блюдо не требует долгой подготовки или сложных процессов — просто нарезали, сложили, приправили и оставили томиться. За это время можно заняться другими делами, зная, что на кухне готовится обед или ужин. А благодаря сочетанию овощей и нежного мяса вкус получается сбалансированным, а блюдо — питательным и полезным.

Советы для идеального результата

  • Не забудьте о специях. Базилик, орегано, лавровый лист и чеснок создают насыщенный аромат, но можно добавить свои любимые специи, такие как паприка, прованские травы или кориандр.
  • Добавьте немного вина. Если хотите придать блюду изысканный вкус, добавьте в кастрюлю немного белого вина перед тушением. Оно сделает мясо особенно нежным и ароматным.
  • Не бойтесь экспериментировать с овощами. Попробуйте добавить тыкву, стручковую фасоль или даже цветную капусту — вкус только выиграет!

Этот рецепт станет вашим любимым помощником в те дни, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Сложили и забыли — а в итоге получили ароматное, тающее во рту мясо или курицу с овощами.

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