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Всё решено: вот что ждет неработающих пенсионеров с 1 июня

В июне 2024 года российских пенсионеров ожидает ряд изменений, связанных как с региональными программами поддержки, так и с плановыми индексациями выплат.

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В июне 2024 года российских пенсионеров ожидает ряд изменений, связанных как с региональными программами поддержки, так и с плановыми индексациями выплат.

Региональные льготы:

В Краснодарском крае с 1 июня проиндексируют стоимость льготных проездных для пенсионеров, ветеранов труда и других льготных категорий. Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от вида транспорта и составит от 380 до 770 рублей.

Федеральные выплаты:

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне, получат прибавку к фиксированной выплате в размере 8134,88 рублей. Такая же сумма будет добавлена к пенсии инвалидам, которым в мае установят I группу инвалидности.
Пенсионерам, уволившимся с работы, в июне проведут перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций.Важно отметить, что при последующем трудоустройстве размер пенсии фиксируется и не уменьшается.

Дополнительные выплаты:

В апреле участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили единовременную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

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