Всё решено: пенсионеры больше не будут платить за отопление и воду с 1 августа
В России стартует важная инициатива, направленная на защиту прав пенсионеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 1 августа 2024 года пожилые граждане получают право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует установленным нормам.
Право на комфорт:
Теперь пенсионеры освобождаются от платы за отопление, если температура в квартире не достигает нормативных показателей. Аналогичное правило распространяется и на горячее водоснабжение: некачественная вода – повод не платить за услугу.
Фото и видео в качестве доказательства:
Важным новшеством является то, что пенсионеры смогут подтверждать факты некачественного оказания коммунальных услуг с помощью фото и видеоматериалов. Достаточно зафиксировать нарушения на камеру, чтобы предотвратить возможные споры с поставщиками услуг.
Право на компенсацию:
Верховный суд РФ также выступил в защиту прав пожилых граждан, постановив, что в случае некачественного оказания коммунальных услуг пенсионеры имеют право на компенсацию в размере 50% от стоимости услуги.
Забота о старшем поколении:
Принятые меры – это значимый шаг на пути к повышению социальной защищенности пенсионеров. Государство демонстрирует заботу о старшем поколении, предоставляя им дополнительные механизмы защиты своих прав и обеспечивая более комфортные условия жизни.
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