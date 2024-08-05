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Всё решено: пенсионеры больше не будут платить за отопление и воду с 1 августа

В России  стартует  важная  инициатива,  направ...

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В России стартует важная инициатива, направленная на защиту прав пенсионеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 1 августа 2024 года пожилые граждане получают право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует установленным нормам.

Право на комфорт:

Теперь пенсионеры освобождаются от платы за отопление, если температура в квартире не достигает нормативных показателей. Аналогичное правило распространяется и на горячее водоснабжение: некачественная вода – повод не платить за услугу.

Фото и видео в качестве доказательства:

Важным новшеством является то, что пенсионеры смогут подтверждать факты некачественного оказания коммунальных услуг с помощью фото и видеоматериалов. Достаточно зафиксировать нарушения на камеру, чтобы предотвратить возможные споры с поставщиками услуг.

Право на компенсацию:

Верховный суд РФ также выступил в защиту прав пожилых граждан, постановив, что в случае некачественного оказания коммунальных услуг пенсионеры имеют право на компенсацию в размере 50% от стоимости услуги.

Забота о старшем поколении:

Принятые меры – это значимый шаг на пути к повышению социальной защищенности пенсионеров. Государство демонстрирует заботу о старшем поколении, предоставляя им дополнительные механизмы защиты своих прав и обеспечивая более комфортные условия жизни.

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