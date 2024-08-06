Всё решено: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с августа

С 1 августа 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые защитят пенсионеров от некачественных коммунальных услуг. Теперь пожилые граждане смогут не платить за то, что не соответствует нормам.

Какие услуги подпадают под новые правила?

Отопление: если температура в квартире систематически ниже установленной нормы.

Горячее водоснабжение: если качество воды не отвечает санитарным требованиям.

Как пенсионеру доказать, что услуга некачественная?

Больше не нужно писать бесконечные жалобы и ожидать проверок! Теперь достаточно представить фотографии или видеозаписи, подтверждающие факт нарушения стандартов.

Компенсация за дискомфорт: половина стоимости услуги

Верховный суд постановил, что при некачественном оказании коммунальных услуг пенсионеры имеют право на компенсацию в размере 50% от её стоимости.

Новые меры - это важный шаг в поддержке пожилых граждан и обеспечении их прав в сфере ЖКХ. Теперь у пенсионеров появились эффективные инструменты для борьбы с недобросовестными поставщиками услуг. Государство даёт чёткий сигнал: комфорт и благополучие старшего поколения - в приоритете!