Всё решено: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с августа
С 1 августа 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые защитят пенсионеров от некачественных коммунальных услуг. Теперь пожилые граждане смогут не платить за то, что не соответствует нормам.
Какие услуги подпадают под новые правила?
Отопление: если температура в квартире систематически ниже установленной нормы.
Горячее водоснабжение: если качество воды не отвечает санитарным требованиям.
Как пенсионеру доказать, что услуга некачественная?
Больше не нужно писать бесконечные жалобы и ожидать проверок! Теперь достаточно представить фотографии или видеозаписи, подтверждающие факт нарушения стандартов.
Компенсация за дискомфорт: половина стоимости услуги
Верховный суд постановил, что при некачественном оказании коммунальных услуг пенсионеры имеют право на компенсацию в размере 50% от её стоимости.
Новые меры - это важный шаг в поддержке пожилых граждан и обеспечении их прав в сфере ЖКХ. Теперь у пенсионеров появились эффективные инструменты для борьбы с недобросовестными поставщиками услуг. Государство даёт чёткий сигнал: комфорт и благополучие старшего поколения - в приоритете!
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