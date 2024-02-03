Все поплывем уже в феврале: синоптики предсказали нестандартное окончание зимы

В феврале 2024 года жители многих регионов России ожидают необычно мягкую зиму. Такая погода прогнозируется в центральных, северо-западных, приволжских федеральных округах, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако на юге страны, включая морские курорты, республики Северного Кавказа, Ставрополье и Ростовскую область, прогнозируется холодная погода с обильными снегопадами. Такое разнообразие погодных условий является отражением уникальности климата каждого региона в данном периоде.





Одной из причин такой мягкой зимы является циклон, приносящий с собой влажный и теплый воздух, прогретый Гольфстримом в атлантическом регионе. В результате температура воздуха в феврале будет на 3-5 градусов выше среднего, а количество осадков увеличится в 1,5-2 раза по сравнению с нормой. В первой половине месяца ожидается снег, который местами может перейти в дождь. Эти данные подтверждаются Гидрометцентром, который также сообщает, что в начале зимы температура в Москве и других городах будет на 5-6 градусов выше обычного.Таким образом, февраль 2024 года обещает быть необычным погодным месяцем в России. В то время как большинство регионов будут наслаждаться теплой погодой, южные территории столкнутся с холодом и обильными снегопадами.