Все поплывем уже в феврале: синоптики предсказали нестандартное окончание зимы
vn.ru
В феврале 2024 года жители многих регионов России ожидают необычно мягкую зиму. Такая погода прогнозируется в центральных, северо-западных, приволжских федеральных округах, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако на юге страны, включая морские курорты, республики Северного Кавказа, Ставрополье и Ростовскую область, прогнозируется холодная погода с обильными снегопадами. Такое разнообразие погодных условий является отражением уникальности климата каждого региона в данном периоде.
Таким образом, февраль 2024 года обещает быть необычным погодным месяцем в России. В то время как большинство регионов будут наслаждаться теплой погодой, южные территории столкнутся с холодом и обильными снегопадами.