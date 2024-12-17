Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Все покупки придётся вернуть: в РФ интернет-магазины переходят на новую схему работы - чем это обернётся для покупателей

Российский рынок электронной коммерции демонстр...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Российский рынок электронной коммерции демонстрирует впечатляющий рост. По прогнозам экспертов, уже в 2024 году он увеличится на 40%, а более 80% россиян уже сейчас активно совершают покупки через маркетплейсы.

Однако стремительное развитие онлайн-шопинга ставит перед государством и бизнесом новые вызовы, связанные с регулированием цифровых платформ.

Бум электронной коммерции в России

Эпоха цифровизации изменила потребительские привычки россиян. Покупки в интернете стали неотъемлемой частью повседневной жизни: от продуктов питания и одежды до крупной бытовой техники.

Ключевые факторы роста рынка:

  • Удобство и доступность. Большинство маркетплейсов предлагают быструю доставку и широкий ассортимент.
  • Развитие логистики. Улучшение доставки в регионы делает онлайн-шопинг доступным даже в самых отдалённых уголках страны.
  • Лояльность покупателей. Акции, скидки и программы лояльности привлекают всё больше клиентов.

Эксперты отмечают, что в 2024 году рынок продолжит своё динамичное развитие, что потребует от государства усиления контроля и разработки чётких правил для участников индустрии.

Пробелы в законодательстве: что нужно изменить?

Несмотря на стремительный рост электронной торговли, правовая база для маркетплейсов и интернет-магазинов в России остаётся несовершенной.

Проблемы, требующие решения:

  • Неопределённый статус платформ. Долгое время интернет-магазины и маркетплейсы не имели чёткого правового статуса, что создавало сложности как для бизнеса, так и для покупателей.
  • Защита прав потребителей. В случае споров и возвратов покупатели сталкиваются с трудностями из-за отсутствия единых стандартов для онлайн-торговли.
  • Ответственность маркетплейсов. Непрозрачные правила работы платформ ставят под вопрос их ответственность за качество товаров и услуг.

Юристы и эксперты настаивают на необходимости создания чётких правовых рамок, которые обеспечат надёжную и безопасную работу цифровых платформ. Это позволит защитить интересы как покупателей, так и продавцов, а также устранить правовые коллизии.

Почему регулирование важно для будущего рынка?

Стремительный рост онлайн-торговли — это не только экономическая возможность, но и вызов для государства. Без должного контроля рынок может столкнуться с рядом серьёзных проблем:

  • Недобросовестная конкуренция. Отсутствие правил игры ведёт к появлению теневого бизнеса и нарушению прав добросовестных участников рынка.
  • Проблемы с качеством товаров. Покупатели часто сталкиваются с контрафактом и некачественной продукцией, а маркетплейсы несут минимальную ответственность.
  • Налоговые вопросы. Регулирование позволит государству более эффективно собирать налоги с онлайн-торговли, что станет дополнительным источником пополнения бюджета.

Эксперты отмечают, что только создание прозрачных и современных правил поможет российскому рынку электронной коммерции развиваться стабильно и безопасно.

Что ждёт онлайн-торговлю в 2024 году?

С ростом рынка и увеличением числа пользователей маркетплейсы столкнутся с новыми требованиями. Среди ключевых трендов:

  • Повышение доверия покупателей. Компании будут вынуждены улучшать сервис и прозрачность для удержания клиентов.
  • Ужесточение контроля со стороны государства. Разработка новых законов и требований для цифровых платформ станет приоритетной задачей.
  • Рост конкуренции среди маркетплейсов. Лидеры рынка будут стремиться к улучшению логистики и снижению цен для потребителей.

Необходим баланс интересов

Российский рынок электронной коммерции стоит на пороге новой эры роста. Прогнозируемое увеличение объёма онлайн-продаж на 40% в 2024 году создаёт огромные возможности для бизнеса и государства. Однако для устойчивого развития рынка необходимо решить существующие правовые вопросы и установить чёткие правила игры для всех участников.

Эффективное регулирование позволит защитить потребителей, обеспечить прозрачность работы платформ и укрепить доверие к онлайн-шопингу, который стал неотъемлемой частью современной жизни россиян.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Новости России

11 часов назад

Какой вы сосед?

плесень влияние на здоровье

Новости Татарстана

день назад

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, на которых обрушится благословение

Лонгриды

3 часа назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

монтаж дверей цена за работу в Москве

Новости Татарстана

день назад

Началось «раскулачивание» главы Бугульминского района

Новости Татарстана

день назад

В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Новости Казани

16 часов назад

На трассе Казань-Буинск-Ульяновск столкнулись 4 авто

Новости Казани

15 часов назад

Утверждена плата за посещение Голубых озер в Казани
Новости Казани
5 часов назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Казань осуществила значительный прорыв в обновл...

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань вошла в пятерку лучших направлений для одиночных путешествий

Важное в РТ

день назад

Более 330 тысяч жителей Татарстана пользуются подписками СберПрайм

Новости Татарстана

3 часа назад

Погода в Татарстане станет ещё хуже в ближайшие сутки

Новости Казани

3 часа назад

Фестиваль для одаренной молодёжи начался в Казани
Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили...
Новости Татарстана
9 часов назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Новости Казани

3 часа назад

Строительства первой части дамбы «Новая Портовая» близится к концу

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на мужчину обрушилась крыша частного дома

Новости Татарстана

4 часа назад

За 2024 год 288 человек погибло на дорогах Татарстана, из них - 10 детей
В Республике Татарстан впервые состоится фестив...
Интересное в Казани
5 дней назад

В Республике Татарстан впервые состоится фестиваль для самозанятых – «Самозанятый FEST»